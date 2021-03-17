1 xBet стал официальным глобальным беттинг - партнером ESL Pro Tour CS: GO и ESL One Dota 2

Дата публикации: 17-03-2021

Букмекерская компания 1 xBet подписала спонсорское соглашение с крупнейшей в мире киберспортивной компанией ESL Gaming . 1 xBet станет эксклюзивным глобальным партнером по ставкам на ESL Pro Tour по CS : GO и ESL One Summer & Winter по Dota 2. Срок соглашения рассчитан вплоть до турнира IEM Katowice 2022. Стороны рассчитывают, что соглашение поможет обеим компаниям развивать свой успех в ка честве лидеров индустрии киберспорта.

В рамках глобального партнерства 1 xBet и ESL будут работать над активностями, которые сделают ближе игроков и фанатов киберспортивных организаций. Среди планируемых нововведений — включение в игры специальных предложений, среди которых предматчевые прогнозы от аналитиков 1 xBet , кастомизированные карты и продвинутая статистика игроков во время прямых трансляций CS : GO и Dota 2.

«Мы рады, что впервые объединились с 1 xBet в рамках настоящего глобального партнерства. Здесь, в ESL , впечатления лежат в основе того, что мы делаем. Мы не сомневаемся, что это знаковое партнерство с одним из ведущих мировых букмекеров улучшит те впечатления, которы е ESL Pro Tour CS : GO и Dota 2 предлагают получить игрокам и болельщикам по всему миру» , — сказал Ясмин Хаасбах директор ESL по глобальным партнерствам.

1 xBet уже имеет обширный опыт в сфере киберспорта и недавно был назван Лучшим оператором ставок на кибер спорт на церемонии награждения премией SBC 2020. Ведущая мировая букмекерская компания, основанная в 2007 году, развивает долгосрочные глобальные партнерские отношения с известными футбольными клубами, такими как ФК «Барселона», а также с такими организаци ями, как Серия А, Ла Лига и CAF .

«Нет лучшего способа начать 2021 год, чем продолжить развивать наше успешное продвижение в направлении киберспорта. Мы очень рады сделать это, заключив это эксклюзивное соглашение с мировым лидером в этой категории.

Цикл ту рниров ESL Pro Tour — это самое статусное профессиональное соревнование по CS : GO и ESL Dota 2. Мы очень рады стать первым в мире партнером по ставкам здесь. Нет никаких сомнений в том, что наше партнерство с ESL позволит нам расширить наши возможности и оставить след в мировом киберспортивном сообществе» , — заявил представитель 1 xBet Алекс Соммерс.

Про ESL Gaming

ESL Gaming — крупнейшая в мире компания в сфере киберспорта и гейминга . С момента основания в 1994 году она формирует отрасль и является глобальным лидером в области киберспорта и игровых инноваций. ESL Gaming проводит многочисленные онлайн - и офлайн - киберспортивные соревнования, а также гейминг - фестивали. В рамках ESL Pro T our компания организует престижные международные лиги и турниры, включая ESL One , Intel ® Extreme Masters , DreamHack Masters , ESL Pro League и другие турниры, собирающие стадионы болельщиков. ESL Gaming также организует и проводит турниры DreamHack Open , на циональные чемпионаты ESL , любительские кубки, системы отбора игроков и фестивали DreamHack . ESL Gaming является частью MTG , ведущей международной группы диджитал - развлечений.

Про 1 xBet

1 xBet — инновационный букмекерский бренд, основанный в 2007 году и обладающий репутацией мирового уровня. Одна из самых прогрессивных компаний в отрасли имеет офисы в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Каждый месяц 1 xBet предлагает своим клиентам ставки на десятки тысяч спортивных событий, в том числе в лайв - режиме. Игроки также могут делать ставки на более чем 2000 событий в 25 киберспортивных дисциплинах, включая Dota 2, CS : GO , LoL и многие другие.

1 xBet имеет опыт сотрудничества с такими киберспортивн ыми организациями, как NAVI , Cascade Esports , Pro 100, CIS Esports League и HellRaisers Esports . Кроме того, компания является глобальным партнером ФК «Барселона», официальным спонсором трансляций итальянской Серии А и официальным медиа - партнером ЛаЛиги.