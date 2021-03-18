«МЮ» проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Португалии

Дата публикации: 18-03-2021

«Daily Mail» сообщает, что приоритетной целью для «Ман Юнайтед» в летнее ТО будет игрок на позицию правого атакующего хавбека. Если команде не удастся подписать Джейдона Санчо, то англичане перенаправят все усилия на переговоры по трансферу футболиста «Спортинга».



Речь идет о 22-летнем Педру Гонсалвеше. «Манкунианцам» вингер обойдется значительно дешевле игрока «Боруссии».



В сезоне 2020/2021 Гонсалвеш выходил на поле в составе «Спортинга» в 26 встречах и отличился 15 раз. Полузащитник идет на первом месте в гонке бомбардиров португальского чемпионата.



Стоимость Гонсалвеша составляет 15 млн евро (по оценке Transfermarkt.de). «Спортинг» планирует получить за хавбека не менее 60 млн евро.