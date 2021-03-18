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Луческу нужен игрок «Горицы»

Дата публикации: 18-03-2021

Луческу нужен игрок «Горицы»

Левый вингер «Горицы» Кристиан Ловрич всё еще может стать игроком киевского «Динамо». По информации сайта Meta-ratings.com.ua, главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу по-прежнему заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, которого ему не удалось заполучить в минувшее трансферное окно.

Сообщается, что румынский специалист попросил руководство клуба возобновить переговоры по хорвату. Он хочет, чтобы Кристиан присоединился к его команде уже этим летом.

По ходу сезона 2020/21 Кристиан был задействован в 24 матчах во всех турнирах. В них он сумел занести в свой актив 16 голов и 5 ассистов.

Известный интернет-ресурс «Transfermarkt», специализирующийся на футбольных трансферах, оценивает стоимость хорвата в 5 500 000 евро.

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