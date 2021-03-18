Луческу нужен игрок «Горицы»

Дата публикации: 18-03-2021

Левый вингер «Горицы» Кристиан Ловрич всё еще может стать игроком киевского «Динамо». По информации сайта Meta-ratings.com.ua, главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу по-прежнему заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, которого ему не удалось заполучить в минувшее трансферное окно.



Сообщается, что румынский специалист попросил руководство клуба возобновить переговоры по хорвату. Он хочет, чтобы Кристиан присоединился к его команде уже этим летом.



По ходу сезона 2020/21 Кристиан был задействован в 24 матчах во всех турнирах. В них он сумел занести в свой актив 16 голов и 5 ассистов.



Известный интернет-ресурс «Transfermarkt», специализирующийся на футбольных трансферах, оценивает стоимость хорвата в 5 500 000 евро.