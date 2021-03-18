Рюдигер летом мог перейти в «ПСЖ» или «Тоттенхэм»
Дата публикации: 18-03-2021
В «BBC» опубликовали интервью Рюдигера, в котором он рассказал о своем будущем. Оказалось, что летом 2020 года он мог уйти из «Челси», но переход не состоялся.
«Прошлым летом я был интересен двум клубам. Был запрос от «ПСЖ», который на тот момент возглавлял Томас Тухель, и вариант с «Тоттенхэмом», куда меня звал лично Жозе Моуринью. Однако сделка не состоялась.
Сейчас ситуация поменялась, и я счастлив в «Челси». Главной целью для меня является продление соглашения с лондонцами, но пока приходится ждать, чтобы понять, как дальше будут развиваться события, поскольку я не могу сам подписать контракт с клубом. В команде знают, насколько мне дорог «Челси», а решение по моему соглашению будет принимать руководство лондонцев», - заявил Рюдигер.
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