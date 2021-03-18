Кьеллини может завершить карьеру в конце сезона

Дата публикации: 18-03-2021

Для легендарного защитника «Ювентуса» текущий сезон может стать последним в карьере футболиста (источник «La Gazzetta Dello Sport»). Почти весь прошлый год Джорджио Кьеллини провел в лазарете туринцев из-за тяжелой травмы колена. Текущий сезон также получился для него скомканным (всего 9 матчей за «Ювентус»).



Новый трудовой договор защитника с туринцами пока не согласован, а сам футболист думает над завершением карьеры. В «Ювентусе» не собираются искать игрока на позицию Кьеллини. Вместо этого с основой будет тренироваться 19-летний Раду Дрэгушин.



В составе «старой синьоры» Кьеллини дебютировал 16 лет назад. Вместе с «Ювентусом» он 9 раз выигрывал итальянский чемпионат, 3 раза Кубок и 4 раза Суперкубок страны.