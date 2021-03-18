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«Орландо» назвал цену на Дика, которым якобы интересуется «Спартак»

Дата публикации: 18-03-2021

«Орландо» назвал цену на Дика, которым якобы интересуется «Спартак»

Стала известна стоимость, за которую «Орландо» готов отпустить Дэрила Дика. Информацией поделилось издание «AS». Американский клуб намерен выручить за 20-летнего нападающего не менее 20 млн евро.

Дэрил Дик является типичным форвардом таранного типа. При росте 1,88 метра футболист весит около 100 кг. В MLS он выглядел весьма неплохо, потому зимой решил попробовать свои силы в Европе. Игрока арендовал английский «Барнсли». За 10 встреч в составе нового клуба Дик отличился 3 раза.

В «Орландо» уже поступало предложение по трансферу форварда, но сумма в 8 млн евро американцев не устроила. Ранее в Twitter-аккаунте MLS Transfers появилась информация об интересе к Дику со стороны «Брюгге» и «Спартака» (Москва).

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