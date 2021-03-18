Абрамович поможет «Челси» заполучить Холанда

Дата публикации: 18-03-2021

Владелец «Челси» Роман Абрамович готов лично поучаствовать в переговорах со звездой «Боруссии» Дортмунд этим летом, пишет «Daily Star». Таким образом, он надеется повлиять на выбор норвежца. Некоторое время назад российский бизнесмен заявлял, что никогда не будет вести дела с агентом Холанда - Мино Райолой.



Поводом для такого заявления стал сорвавшийся переход Ромелу Лукаку, которого перехватил «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. По иронии судьбы, эти два клуба снова сталкиваются на трансферном рынке.



Как сообщает издание, Абрамович пообещал менеджеру команды Томасу Тухелю, что сделает все возможное, чтобы оформить сделку по 20-летнему нападающему, если он выведет «Челси» в Лигу чемпионов.



В контракте Холанда есть пункт о выкупе на сумму около 64 миллионов фунтов стерлингов, но он вступит в силу только летом 2022 года, а означает, что лондонцам придётся раскошелится на гораздо большую сумму, если они хотят купить его прямо сейчас. На днях немецкий таблоид «Bild» сообщил о желании «Боруссии» заработать на Эрлинге как минимум € 150 млн (~130 миллионов фунтов).



Помимо «Челси» и «МЮ», форварда сборной Норвегии также хотят «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ювентус».