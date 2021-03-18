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«Ювентус» летом хочет подписать трех футболистов

Дата публикации: 18-03-2021

«Ювентус» летом хочет подписать трех футболистов

Туринский «Юве» проводит крайне неудачный сезон (ранний вылет из Лиги чемпионов, 3-я позиция в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера), потому команда активно ищет усиление. О трансферных целях «бьянконери» на ближайшее трансферное окно рассказало издание «La Gazzetta dello Sport».

Как сообщает источник, приоритетом для действующего чемпиона Италии являются три футболиста. Речь идет об Аркадиуше Милике из «Марселя», Мануэле Локалетти, представляющем «Сассуоло», и Робине Гозенсе из «Аталанты». Если сделки состоятся, то «Ювентус» получит по одному игроку в каждую зону.

Ранее в «Calciomercato» появилась информация об интересе итальянцев к форварду «Барселоны». Летом «бьянконери» намерены предложить каталонцам обменять Антуана Гризманна на Пауло Дибалу.

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