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«ПСЖ» может бесплатно подписать защитника «Тоттенхэма»

Дата публикации: 18-03-2021

«ПСЖ» может бесплатно подписать защитника «Тоттенхэма»

По сообщениям «Foot Mercato», «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании контракта с защитником «Тоттенхэм Хотспур» Сержем Орье во время трансферного окна этим летом.

Стоит отметить, что 28-летний футболист регулярно играл за «шпор» в сезоне 2020/21 – 20 матчей во всех соревнованиях. Однако его соглашение с англичанами истекает 30 июня, и были предложения, что он может сменить клубную прописку в ближайшем будущем.

Согласно сведениям источника, представители действующего чемпиона Франции уже связались с ивуарийцем, чтобы обсудить возможное возвращение в Париж в преддверии сезона 2021–2022 годов.

С момента перехода из «ПСЖ» в 2017 году Орье провел 103 матча в футболке «Тоттенхэма», в которых стал автором 8 забитых мячей и 15 результативных передач.

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