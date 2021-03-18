«Лейпциг» находится на продвинутой стадии переговоров с «новым Упамекано»

Дата публикации: 18-03-2021

«РБ Лейпциг» близок к трансферу преемника Дайо Упамекано. Выбор «быков» пал на Мохамеда Симакана, о чём сообщает Фабрицио Романо – журналист и один из главных инсайдеров, который работает на «The Guardian» и итальянский «Sky Sports».



Зимой о приобретении 20-летнего Мохамеда мечтал «Милан». Однако планы «россонери» изменились, когда центрбек «Страсбура» получил травму колена и был прооперирован. Итальянцы приняли решение отложить сделку, которая оценивалась в 15 000 000 евро.



В январе к борьбе за одарённого француза подключился «Лейпциг», и когда стало известно, что он потеряет своего ключевого игрока по окончании сезона, представители топ-клуба Бундеслиги ускорили соответствующие переговоры, и теперь они находятся в завершающей стадии.



В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Симакан сыграл 19 игр (1 гол / 1 ассист). Трансферная стоимость Симакана оценивается в 18 миллионов евро.