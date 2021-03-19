«Ливерпуль» и «Эвертон» поспорят за нападающего «Штутгарта». Он болельщик «красных»

Дата публикации: 19-03-2021

Саша Калайджич в скором времени может переехать в Англию. О возможном трансфере форварда «Штутгарта» рассказал «Daily Express».



По данным источника, за футболиста поспорят «Эвертон» и «Ливерпуль». Сам 23-летний австриец хочет оказаться в команде Юргена Клоппа. Слова Калайджича ранее попали в «Bild». Нападающий заявил: «Я мечтаю, чтобы «Ливерпуль» забрал меня. В «Штутгарте» мне комфортно, но «Ливерпуль» является особенным клубом».



Калайджич начинал карьеру в австрийском клубе «Фач-Донфилд». В 2016 году примкнул к «Адмире Ваккер» на правах свободного агента. В 2019-м «Штутгарт» выкупил форварда за 2 500 000 евро.



В текущем сезоне на счету австрийского бомбардира 24 встречи в Бундеслиге (13 мячей и 3 голевых паса).