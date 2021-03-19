Впервые в истории ЛЧ четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал
Дата публикации: 19-03-2021
Издание «OptaFranz» в своем Twitter рассказало об уникальном достижении. В четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в истории сыграют 4 менеджера, представляющие одну страну – Германию.
Речь идет о Хансе-Дитер Флике, Эдине Терзиче, Томасе Тухеле и Юргене Клоппе. Первые два тренера работают в Германии (в «Баварии» и «Боруссии»), два других – в Англии (в «Челси» и «Ливерпуле»).
Среди остальных участников четвертьфинала значатся английский «Манчестер Сити», португальский «Порту», испанский «Реал» и французский «ПСЖ». Жеребьевка этой стадии пройдет в Ньоне (Швейцария).
Напомним, действующим обладателем главного приза турнира также является немецкий клуб. В прошлом финале «Бавария» переиграла «Пари Сен-Жермен».
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