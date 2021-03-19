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Игрок «Шахтера» подписал контракт с «Брюгге» на три года

Дата публикации: 19-03-2021

Игрок «Шахтера» подписал контракт с «Брюгге» на три года

Эдуард Соболь продолжит карьеру в «Брюгге». Официального подтверждения трансфера со стороны бельгийского клуба не было. Однако сведения о нем попали в общий доступ после публикации документа о дополнительном выпуске акций команды. В нем, в частности, было заявлено, что Соболь является игроком «Брюгге» до завершения сезона 2023/2024.

Ранее издание «Het Laatste Nieuws» сообщило, что «чёрно-синие» согласовали продление аренды футболиста, принадлежащего донецкому «Шахтеру». За второй арендный срок «Брюгге» выплатит украинскому клубу 1 миллион евро. Соглашение предусматривает возможность выкупа контракта футболиста, чем и воспользовались бельгийцы.

Стоимость 25-летнего Соболя составляет 3 миллиона евро (Transfermark.de).

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