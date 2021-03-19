Дауд летом может перейти из «Боруссии» в один из английских клубов

Дата публикации: 19-03-2021

Карьера Махмуда Дауда, скорее всего, продолжится в Англии. Хавбек, выступающий за дортмундскую «Боруссию», заинтересовал ряд клубов из АПЛ. Издание «Daily Mail» сообщает, что на футболиста претендуют «Челси», «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Эвертон».



Особенно интересен Дауд «аристократам», на трансфере полузащитника настаивает лично Томас Тухель, недавно возглавивший лондонский клуб. Специалист прекрасно знаком с 25-летним полузащитником, наставником которого он являлся в бытность тренером «Боруссии».



В нынешнем сезоне Дауд провел за дортмундский клуб 19 встреч (2 забитых мяча). Прошлой осенью футболист получил первый вызов в сборную Германии. По данным «Transfermarkt», ценник на хавбека составляет € 8 500 000.