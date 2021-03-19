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Швайнштайгер может занять пост спортивного директора «Айнтрахта»

Дата публикации: 19-03-2021

Швайнштайгер может занять пост спортивного директора «Айнтрахта»

«Айнтрахт» готов пригласить Бастиана Швайнштайгера на одну из должностей в руководстве команды (источник – «Bild»). По данным издания, 26-летний футболист может стать новым спортивным директором франкфуртского клуба. Предполагается, что к своим обязанностям немец приступит со следующего сезона.

В настоящее время эту должность занимает Фреди Бобич, но он уже сообщил о своем желании покинуть команду летом, поскольку у него появилось предложение занять аналогичный пост в берлинской «Герте».

Швайнштайгер запомнился яркой футбольной карьерой. В бытность игроком он 8 раз выигрывал Бундеслигу, а в 2013 году взял главный трофей Лиги чемпионов. Свою карьеру хавбек завершил в 2020 году, выступая за «Чикако Файр».

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