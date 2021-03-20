Дортмундская «Боруссия» подписала молодого таланта из «ПСЖ»
Дата публикации: 20-03-2021
На сайте дортмундского клуба появились сведения о покупке Сумаила Кулибали, которого называют одним из главных талантов «ПСЖ».
Сам игрок уже прокомментировал переход: «Я с нетерпением ожидаю первой игры за «Боруссию». Хочу выразить благодарность «ПСЖ», но переезд в Германию будет для меня лучшим продолжением карьеры. На рассмотрении были и другие предложения, однако, после первых переговоров с «Боруссией» я понял, что это мой будущий клуб».
Пока 17-летний защитник остается вне поля из-за травмы колена. С новыми партнерами он начнет играть с лета. На счету Кулибали нет матчей за парижан, но его привлекали к тренировкам с футболистами основы. Также он вызывался во французскую сборную U18.
Похожие новости:
«Барселона» получила два предложения по Морибе
По сообщениям «Mundo Deportivo», Илайш Мориба привлек внимание нескольких клубов. «Барселона» получила сразу два предложения по своему воспитаннику,...
По сообщениям «Mundo Deportivo», Илайш Мориба привлек внимание нескольких клубов. «Барселона» получила сразу два предложения по своему воспитаннику,...
Официально: Дортмундская «Боруссия» заполучила Менье
«Боруссия» Д на своём официальном сайте подтвердила переход Томаса Менье. 28-летний футболист не захотел продлевать сотрудничество с...
«Боруссия» Д на своём официальном сайте подтвердила переход Томаса Менье. 28-летний футболист не захотел продлевать сотрудничество с...
Кулибали – приоритетная цель для «Манчестер Сити»
Приоритетной целью по усилению обороны для «Манчестер Сити» остаётся защитник «Наполи» Калиду Кулибали. В сенегальце...
Приоритетной целью по усилению обороны для «Манчестер Сити» остаётся защитник «Наполи» Калиду Кулибали. В сенегальце...
Алли: Я был ошарашен вызовом в сборную
19-летний хавбек Бамиделе Алли, представляющий «Тоттенхэм», поведал о своих переживаниях, связанных с вызовом в английскую сборную. Еще 5...
19-летний хавбек Бамиделе Алли, представляющий «Тоттенхэм», поведал о своих переживаниях, связанных с вызовом в английскую сборную. Еще 5...
Кулибали прошел медосмотр в «Наполи»
22-летний защитник «Генка» Калиду Кулибали в одном шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации опубликованной на официальном сайте...
22-летний защитник «Генка» Калиду Кулибали в одном шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации опубликованной на официальном сайте...