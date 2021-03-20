  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Дортмундская «Боруссия» подписала молодого таланта из «ПСЖ»

Дата публикации: 20-03-2021

Дортмундская «Боруссия» подписала молодого таланта из «ПСЖ»

На сайте дортмундского клуба появились сведения о покупке Сумаила Кулибали, которого называют одним из главных талантов «ПСЖ».

Сам игрок уже прокомментировал переход: «Я с нетерпением ожидаю первой игры за «Боруссию». Хочу выразить благодарность «ПСЖ», но переезд в Германию будет для меня лучшим продолжением карьеры. На рассмотрении были и другие предложения, однако, после первых переговоров с «Боруссией» я понял, что это мой будущий клуб».

Пока 17-летний защитник остается вне поля из-за травмы колена. С новыми партнерами он начнет играть с лета. На счету Кулибали нет матчей за парижан, но его привлекали к тренировкам с футболистами основы. Также он вызывался во французскую сборную U18.

Похожие новости:

  • «Барселона» получила два предложения по Морибе
    «Барселона» получила два предложения по Морибе
    По сообщениям «Mundo Deportivo», Илайш Мориба привлек внимание нескольких клубов. «Барселона» получила сразу два предложения по своему воспитаннику,...
  • Официально: Дортмундская «Боруссия» заполучила Менье
    Официально: Дортмундская «Боруссия» заполучила Менье
    «Боруссия» Д на своём официальном сайте подтвердила переход Томаса Менье. 28-летний футболист не захотел продлевать сотрудничество с...
  • Кулибали – приоритетная цель для «Манчестер Сити»
    Кулибали – приоритетная цель для «Манчестер Сити»
    Приоритетной целью по усилению обороны для «Манчестер Сити» остаётся защитник «Наполи» Калиду Кулибали. В сенегальце...
  • Алли: Я был ошарашен вызовом в сборную
    Алли: Я был ошарашен вызовом в сборную
    19-летний хавбек Бамиделе Алли, представляющий «Тоттенхэм», поведал о своих переживаниях, связанных с вызовом в английскую сборную. Еще 5...
  • Кулибали прошел медосмотр в «Наполи»
    Кулибали прошел медосмотр в «Наполи»
    22-летний защитник «Генка» Калиду Кулибали в одном шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации опубликованной на официальном сайте...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close