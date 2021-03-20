Дортмундская «Боруссия» подписала молодого таланта из «ПСЖ»

Дата публикации: 20-03-2021

На сайте дортмундского клуба появились сведения о покупке Сумаила Кулибали, которого называют одним из главных талантов «ПСЖ».



Сам игрок уже прокомментировал переход: «Я с нетерпением ожидаю первой игры за «Боруссию». Хочу выразить благодарность «ПСЖ», но переезд в Германию будет для меня лучшим продолжением карьеры. На рассмотрении были и другие предложения, однако, после первых переговоров с «Боруссией» я понял, что это мой будущий клуб».



Пока 17-летний защитник остается вне поля из-за травмы колена. С новыми партнерами он начнет играть с лета. На счету Кулибали нет матчей за парижан, но его привлекали к тренировкам с футболистами основы. Также он вызывался во французскую сборную U18.