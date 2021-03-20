Рыжиков договорился возглавить клуб ПФЛ
Дата публикации: 20-03-2021
После окончания карьеры футболиста Сергей Рыжиков будет тренировать клуб ПФЛ. Об этом рассказал Алексей Сафонов. Слова агента процитировало издание «РБ Спорт».
«У Рыжикова уже есть договоренность с клубом. Название команды пока раскрывать нельзя. К обязанностям тренера Сергей приступит по завершении карьеры. Начать со второй лиги будет правильно, там он наберется опыта. Подробную информацию вы узнаете после 15 апреля».
Сафонов также прокомментировал и ситуацию с «Тамбовом»: «Контракт с клубом Рыжиков может расторгнуть прямо сейчас, поскольку долги по зарплате составляют более 3 месяцев. Почему следует ждать до апреля? Да, сезон в ПФЛ завершается в июне, но он хочет посмотреть на команду, узнать кто на что способен».
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