Рыжиков договорился возглавить клуб ПФЛ

Дата публикации: 20-03-2021

После окончания карьеры футболиста Сергей Рыжиков будет тренировать клуб ПФЛ. Об этом рассказал Алексей Сафонов. Слова агента процитировало издание «РБ Спорт».



«У Рыжикова уже есть договоренность с клубом. Название команды пока раскрывать нельзя. К обязанностям тренера Сергей приступит по завершении карьеры. Начать со второй лиги будет правильно, там он наберется опыта. Подробную информацию вы узнаете после 15 апреля».



Сафонов также прокомментировал и ситуацию с «Тамбовом»: «Контракт с клубом Рыжиков может расторгнуть прямо сейчас, поскольку долги по зарплате составляют более 3 месяцев. Почему следует ждать до апреля? Да, сезон в ПФЛ завершается в июне, но он хочет посмотреть на команду, узнать кто на что способен».