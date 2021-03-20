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Рыжиков договорился возглавить клуб ПФЛ

Дата публикации: 20-03-2021

Рыжиков договорился возглавить клуб ПФЛ

После окончания карьеры футболиста Сергей Рыжиков будет тренировать клуб ПФЛ. Об этом рассказал Алексей Сафонов. Слова агента процитировало издание «РБ Спорт».

«У Рыжикова уже есть договоренность с клубом. Название команды пока раскрывать нельзя. К обязанностям тренера Сергей приступит по завершении карьеры. Начать со второй лиги будет правильно, там он наберется опыта. Подробную информацию вы узнаете после 15 апреля».

Сафонов также прокомментировал и ситуацию с «Тамбовом»: «Контракт с клубом Рыжиков может расторгнуть прямо сейчас, поскольку долги по зарплате составляют более 3 месяцев. Почему следует ждать до апреля? Да, сезон в ПФЛ завершается в июне, но он хочет посмотреть на команду, узнать кто на что способен».

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