Переговоры «Реала» по новому контракту с Васкесом провалились
Дата публикации: 20-03-2021
Издание «Marca» рассказало об очередной попытке «Реала» продлить контракт с Лукасом Васкесом. Переговоры «сливочных» с форвардом вновь завершились провалом.
Встречу с 29-летним нападающим проводил директор мадридского клуба, но даже он не смог убедить Васкеса подписать новое соглашение с «Реалом». Ранее стало известно, что летом после завершения действия контракта форвард хочет попрощаться со «сливочными».
Васкес является воспитанником «королевского клуба», но полноценным игроком основы форвард стал лишь в 2015 году.
В текущем сезоне он выходил на поле в футболке «Реала» в 20 встречах, где отметился 2 мячами и 7 голевыми пасами.
Ресурс Transfermarkt.de оценивает Васкеса в 15 млн евро.
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