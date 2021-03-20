Переговоры «Реала» по новому контракту с Васкесом провалились

Дата публикации: 20-03-2021

Издание «Marca» рассказало об очередной попытке «Реала» продлить контракт с Лукасом Васкесом. Переговоры «сливочных» с форвардом вновь завершились провалом.



Встречу с 29-летним нападающим проводил директор мадридского клуба, но даже он не смог убедить Васкеса подписать новое соглашение с «Реалом». Ранее стало известно, что летом после завершения действия контракта форвард хочет попрощаться со «сливочными».



Васкес является воспитанником «королевского клуба», но полноценным игроком основы форвард стал лишь в 2015 году.



В текущем сезоне он выходил на поле в футболке «Реала» в 20 встречах, где отметился 2 мячами и 7 голевыми пасами.



Ресурс Transfermarkt.de оценивает Васкеса в 15 млн евро.