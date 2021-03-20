«Ман Сити» нацелился на хавбека «Гронингена»

Дата публикации: 20-03-2021

Уже летом Габриэль Гудмундссон, представляющий «Гронинген», может перебраться в Англию (источник – «Calciomercato»).



21-летним полузащитником заинтересовался «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Именно «горожане» пока являются основным претендентом на игрока. Однако перехватить его могут «РБ Лейпциг», «Ювентус», «Боруссия» Д и «Наполи», которых футболист также заинтересовал.



Гудмундссон пополнил состав «Гронингена» в 2019 году, перейдя из «Хальмстада», воспитанником которого он является. Сумма трансфера составила 300 тысяч евро.



В сезоне 2020/2021 полузащитник провел за голландский клуб 19 встреч (0 голов, 5 результативных передач). Стоимость Гудмундссона составляет 1 100 000 евро.