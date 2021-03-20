«Ливерпуль» претендует на защитника «Интера»
Дата публикации: 20-03-2021
Ближайшим летом «Ливерпуль» намерен приобрести Алессандро Бастони. Издание «Metro» рассказало, что игрок «Интера» является приоритетной целью для английской команды. Трансфер обойдется «мерсисайдцам» недешево. За 21-летнего защитника придется заплатить порядка 43 миллионов фунтов.
В конце февраля СМИ также сообщали, что к итальянцу проявляет интерес испанская «Барселона».
Бастони воспитывался в академии «Аталанты». Первый матч за главную команду защитник провел в 2016 году, а через год был выкуплен «Интером». Полноценным игроком миланского клуба он стал в этом сезоне (32 встречи, 4 голевых передачи).
По данным ресурса Transfermarkt.de, стоимость Бастони составляет 45 миллионов евро.
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