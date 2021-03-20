Ли Кан Ин может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 20-03-2021

«Ювентус» может пополниться корейским футболистом. По данным издания «Goal», туринцы намерены выкупить контракт Ли Кан Ина, принадлежащего «Валенсии». К «старой синьоре» азиатский хавбек может присоединиться ближайшим летом.



Отмечается, что «летучие мыши» не горят желанием отпускать корейца, трудовой договор которого с испанцами истекает летом следующего года. Однако в соглашении предусмотрена опция выкупа в размере 80 млн евро, и, если «Ювентус» хочет заполучить игрока, ему придется раскошелиться.



20-летний Кан Ин является воспитанником академии «Валенсии». Его дебют в Ла Лиге состоялся в 2019 году.



В текущем сезоне на счету хавбека 23 поединка, в которых он оформил 1 гол и 4 результативные передачи.