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Ли Кан Ин может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 20-03-2021

Ли Кан Ин может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» может пополниться корейским футболистом. По данным издания «Goal», туринцы намерены выкупить контракт Ли Кан Ина, принадлежащего «Валенсии». К «старой синьоре» азиатский хавбек может присоединиться ближайшим летом.

Отмечается, что «летучие мыши» не горят желанием отпускать корейца, трудовой договор которого с испанцами истекает летом следующего года. Однако в соглашении предусмотрена опция выкупа в размере 80 млн евро, и, если «Ювентус» хочет заполучить игрока, ему придется раскошелиться.

20-летний Кан Ин является воспитанником академии «Валенсии». Его дебют в Ла Лиге состоялся в 2019 году.

В текущем сезоне на счету хавбека 23 поединка, в которых он оформил 1 гол и 4 результативные передачи.

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