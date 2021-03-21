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Вильена изъявил желание покинуть «Краснодар» этим летом

Дата публикации: 21-03-2021

Вильена изъявил желание покинуть «Краснодар» этим летом

Уже летом пути «Краснодара» и Тонни де Вильены могут разойтись. Информацию об этом со ссылкой на один из своих источников опубликовал «Чемпионат».

«Полузащитник и его отец решили, что карьерный путь футболиста в российской лиге близок к завершению, в будущем голландец хотел бы играть за другую команду», - процитировал слова источника интернет-ресурс.

Отмечается, что вероятность перехода Вильены в другую команду в ближайшее трансферное окно велика, поскольку он интересен клубам из топовых чемпионатов.

В «Краснодаре» полузащитник выступает уже второй сезон. «Быки» приобрели его у «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. Контракт голландца с российским клубом действует до 2024 года.

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