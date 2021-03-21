Вильена изъявил желание покинуть «Краснодар» этим летом
Дата публикации: 21-03-2021
Уже летом пути «Краснодара» и Тонни де Вильены могут разойтись. Информацию об этом со ссылкой на один из своих источников опубликовал «Чемпионат».
«Полузащитник и его отец решили, что карьерный путь футболиста в российской лиге близок к завершению, в будущем голландец хотел бы играть за другую команду», - процитировал слова источника интернет-ресурс.
Отмечается, что вероятность перехода Вильены в другую команду в ближайшее трансферное окно велика, поскольку он интересен клубам из топовых чемпионатов.
В «Краснодаре» полузащитник выступает уже второй сезон. «Быки» приобрели его у «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. Контракт голландца с российским клубом действует до 2024 года.
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