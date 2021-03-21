В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»

Дата публикации: 21-03-2021

По данным «Gazzetta dello Sport», «Милан» рассматривает Николу Влашича в качестве основной цели для усиления. Уже летом полузащитник ЦСКА может переехать в Италию.



У «Милана» возникли определенные трудности с продлением соглашения с Хаканом Чалханоглу. Если переподписать турецкого хавбека не удастся, то итальянцы направят все силы на покупку Влашича.



Также у клуба есть и альтернативный вариант на случай провала переговоров по трансферу игрока ЦСКА. В этом случае «россонери» попытаются заполучить Душана Влаховича из «Фиорентины».



Влашич по праву считается одним из лучших легионеров РПЛ. В сезоне 2020/2021 на его счету 11 забитых мячей и 6 ассистов. За хорватом также следят скауты «Боруссии» (Дортмунд), «Аталанты» и «Наполи».