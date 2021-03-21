  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»

Дата публикации: 21-03-2021

В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»

По данным «Gazzetta dello Sport», «Милан» рассматривает Николу Влашича в качестве основной цели для усиления. Уже летом полузащитник ЦСКА может переехать в Италию.

У «Милана» возникли определенные трудности с продлением соглашения с Хаканом Чалханоглу. Если переподписать турецкого хавбека не удастся, то итальянцы направят все силы на покупку Влашича.

Также у клуба есть и альтернативный вариант на случай провала переговоров по трансферу игрока ЦСКА. В этом случае «россонери» попытаются заполучить Душана Влаховича из «Фиорентины».

Влашич по праву считается одним из лучших легионеров РПЛ. В сезоне 2020/2021 на его счету 11 забитых мячей и 6 ассистов. За хорватом также следят скауты «Боруссии» (Дортмунд), «Аталанты» и «Наполи».

Похожие новости:

  • «Наполи» нацелен на приобретение Влашича
    «Наполи» нацелен на приобретение Влашича
    Хавбек ЦСКА Никола Влашич находится в сфере интересов большого итальянского клуба, утверждает «La Gazzetta Dello Sport». Сообщается, что...
  • «Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»
    «Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»
    Карьера Маттиа Дзакканьи из «Вероны» в ближайшее время может пойти вверх. 25-летним полузащитником заинтересовались сразу 2 итальянских гранда –...
  • Чалханоглу может перейти в «МЮ» в качестве свободного агента
    Чалханоглу может перейти в «МЮ» в качестве свободного агента
    Хакан Чалханоглу может покинуть «Милан» ради продолжения карьеры в одном из клубов АПЛ, рассказывает журналист Кристиан Фальк. На данный...
  • СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
    Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает «Федеральное агентство...
  • Милан рассматривает вариант с усилением Калиничем
    Милан рассматривает вариант с усилением Калиничем
    Н. Калинич, хорватский легионер «Фиорентины», может перебраться в другую, более титулованную команду Серии А, по версии источника...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close