В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»
Дата публикации: 21-03-2021
По данным «Gazzetta dello Sport», «Милан» рассматривает Николу Влашича в качестве основной цели для усиления. Уже летом полузащитник ЦСКА может переехать в Италию.
У «Милана» возникли определенные трудности с продлением соглашения с Хаканом Чалханоглу. Если переподписать турецкого хавбека не удастся, то итальянцы направят все силы на покупку Влашича.
Также у клуба есть и альтернативный вариант на случай провала переговоров по трансферу игрока ЦСКА. В этом случае «россонери» попытаются заполучить Душана Влаховича из «Фиорентины».
Влашич по праву считается одним из лучших легионеров РПЛ. В сезоне 2020/2021 на его счету 11 забитых мячей и 6 ассистов. За хорватом также следят скауты «Боруссии» (Дортмунд), «Аталанты» и «Наполи».
Похожие новости:
«Наполи» нацелен на приобретение Влашича
Хавбек ЦСКА Никола Влашич находится в сфере интересов большого итальянского клуба, утверждает «La Gazzetta Dello Sport». Сообщается, что...
Хавбек ЦСКА Никола Влашич находится в сфере интересов большого итальянского клуба, утверждает «La Gazzetta Dello Sport». Сообщается, что...
«Милан» и «Наполи» поспорят за хавбека «Вероны»
Карьера Маттиа Дзакканьи из «Вероны» в ближайшее время может пойти вверх. 25-летним полузащитником заинтересовались сразу 2 итальянских гранда –...
Карьера Маттиа Дзакканьи из «Вероны» в ближайшее время может пойти вверх. 25-летним полузащитником заинтересовались сразу 2 итальянских гранда –...
Чалханоглу может перейти в «МЮ» в качестве свободного агента
Хакан Чалханоглу может покинуть «Милан» ради продолжения карьеры в одном из клубов АПЛ, рассказывает журналист Кристиан Фальк. На данный...
Хакан Чалханоглу может покинуть «Милан» ради продолжения карьеры в одном из клубов АПЛ, рассказывает журналист Кристиан Фальк. На данный...
СМИ: «Милан» предложит ЦСКА 25 миллионов евро за Влашича
Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает «Федеральное агентство...
Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает «Федеральное агентство...
Милан рассматривает вариант с усилением Калиничем
Н. Калинич, хорватский легионер «Фиорентины», может перебраться в другую, более титулованную команду Серии А, по версии источника...
Н. Калинич, хорватский легионер «Фиорентины», может перебраться в другую, более титулованную команду Серии А, по версии источника...