«Ротор» хочет назначить Семина, тот еще не получал предложений
Дата публикации: 21-03-2021
В «Eurosport» появилась информация о потенциальном новом месте работы Юрия Семина. Сразу несколько инсайдеров заявили, что в скором времени специалист может возглавить «Ротор».
«Руководство волгоградцев рассматривает кандидатуру Семина. Предложение специалисту может быть сделано в ближайшее время», - сообщил один из источников «Чемпионата».
Сам наставник в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил следующее: «Об интересе «Ротора» слышу первый раз. Мне никто не звонил. Готов ли я работать с волгоградской командой? Не буду комментировать это».
Напомним, «Ротор» располагается на 13-ой строчке в РПЛ. Александр Хацевич, до недавнего времени возглавлявший клуб, был отправлен в отставку после поражения от «Ростова».
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