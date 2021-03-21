Холанд хочет перейти в «Реал» – трансфер Мбаппе откладывается

Дата публикации: 21-03-2021

Эрлинг Холанд вряд ли останется в Дортмунде по окончании сезона. Сам норвежец уже определился с клубом, в который хотел бы перейти.



Как сообщает «Marca», форвард планирует продолжить карьеру в «Реале». Именно мадридский клуб является приоритетом для Холанда, несмотря на интерес других команд. Агент Мино Райола, работающий с футболистом, поддерживает его желание перейти в команду Зинедина Зидана.



Для «сливочных» 20-летний норвежский бомбардир также будет приоритетной целью этим летом. Дело в том, что Мбаппе склоняется к продлению соглашения с парижским клубом и имеет большие запросы по зарплате. При таких раскладах вариант с Холандом представляется более вероятным.



Стоимость Эрлинга составляет 110 млн евро (Transfermarkt.de).