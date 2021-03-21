Стали известны клубы, которые составят конкуренцию киевскому «Динамо» за Ловрича
Дата публикации: 21-03-2021
Борьба за Кристиана Ловрича продолжается, сообщает «Fanatik».
Ранее основным претендентом на 25-летнего хорвата считалось «Динамо» из Киева. Теперь же стало известно, что заполучить вингера хотят французская «Ницца» и несколько турецких клубов – «Трабзонспор», «Фенербахче» и «Галатасарай».
В «Горице» готовы расстаться с Ловричем. Клуб рассчитывает заработать на трансфере футболиста не менее 4,5-5 млн евро. Украинская сторона подобную сумму считают завышенной и планируют выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.
Для самого Кристиана Ловрича сезон складывается очень удачно. В 24 встречах за «Горицу» он наколотил 16 мячей и отметился 5 результативными передачами.
Похожие новости:
«Интер» пытается сбить цену на Эриксена до € 10 млн
Миланский «Интернационале» работает над трансфером Кристиана Эриксена в свою команду. Согласно данным ведущего итальянского издания...
Миланский «Интернационале» работает над трансфером Кристиана Эриксена в свою команду. Согласно данным ведущего итальянского издания...
«Сампдория» отказала «Динамо» в трансфере Габбьядини за € 12 млн
Московское «Динамо» потерпело неудачу в подписании нападающего Маноло Габбьядини, о чем сообщил сайт Джанлуки Ди Марцио. По информации...
Московское «Динамо» потерпело неудачу в подписании нападающего Маноло Габбьядини, о чем сообщил сайт Джанлуки Ди Марцио. По информации...
Сеск может покинуть Челси
Как гласит «Corriere dello Sport», Сеск Фабрегас вскоре может уйти из «Челси». Нынешний сезон для испанца складывается плохо:...
Как гласит «Corriere dello Sport», Сеск Фабрегас вскоре может уйти из «Челси». Нынешний сезон для испанца складывается плохо:...
Миколенко может перейти из «Динамо» в «Милан» – киевляне требуют приличную сумму
«Милан» продолжает проявлять интерес к Виталию Миколенко, чьи права сейчас принадлежат киевскому «Динамо». По данным...
«Милан» продолжает проявлять интерес к Виталию Миколенко, чьи права сейчас принадлежат киевскому «Динамо». По данным...
Динамо К заплатит за трансфер Хильемарка 2,8 млн евро
«Динамо» (Киев) выплатит итальянскому «Палермо» за покупку шведа О. Хильемарка 2 800 000 евро, о чём проинформировал...
«Динамо» (Киев) выплатит итальянскому «Палермо» за покупку шведа О. Хильемарка 2 800 000 евро, о чём проинформировал...