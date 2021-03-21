Стали известны клубы, которые составят конкуренцию киевскому «Динамо» за Ловрича

Дата публикации: 21-03-2021

Борьба за Кристиана Ловрича продолжается, сообщает «Fanatik».



Ранее основным претендентом на 25-летнего хорвата считалось «Динамо» из Киева. Теперь же стало известно, что заполучить вингера хотят французская «Ницца» и несколько турецких клубов – «Трабзонспор», «Фенербахче» и «Галатасарай».



В «Горице» готовы расстаться с Ловричем. Клуб рассчитывает заработать на трансфере футболиста не менее 4,5-5 млн евро. Украинская сторона подобную сумму считают завышенной и планируют выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.



Для самого Кристиана Ловрича сезон складывается очень удачно. В 24 встречах за «Горицу» он наколотил 16 мячей и отметился 5 результативными передачами.