Источник: Вейналдум летом перейдёт в «Барселону»

Дата публикации: 22-03-2021

В «The Sunday Times» появилась информация о договоренности между Жоржиньо Вейналдумом и «Барселоной». Стороны уже оформили предварительное соглашение.



Для Жоана Лапорты переход голландского хавбека станет первым в должности президента «сине-гранатовых». К новому клубу Вейналдум присоединится по окончании сезона.



Наставник каталонцев давно хотел заполучить игрока «Ливерпуля», но из-за финансового кризиса его не удалось подписать прошлым летом. Планы тренера нарушила сделка по Коутиньо, из-за которой каталонцы не могли приобретать футболистов «красных» до 2021 года. Теперь полузащитник все же окажется в распоряжении Рональда Кумана.



Transfermarkt.de оценивает Вейналдума в 35 000 000 евро.