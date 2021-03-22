Источник: Вейналдум летом перейдёт в «Барселону»
Дата публикации: 22-03-2021
В «The Sunday Times» появилась информация о договоренности между Жоржиньо Вейналдумом и «Барселоной». Стороны уже оформили предварительное соглашение.
Для Жоана Лапорты переход голландского хавбека станет первым в должности президента «сине-гранатовых». К новому клубу Вейналдум присоединится по окончании сезона.
Наставник каталонцев давно хотел заполучить игрока «Ливерпуля», но из-за финансового кризиса его не удалось подписать прошлым летом. Планы тренера нарушила сделка по Коутиньо, из-за которой каталонцы не могли приобретать футболистов «красных» до 2021 года. Теперь полузащитник все же окажется в распоряжении Рональда Кумана.
Transfermarkt.de оценивает Вейналдума в 35 000 000 евро.
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