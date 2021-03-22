  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«МЮ» может заплатить 50 млн фунтов за форварда «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 22-03-2021

«МЮ» может заплатить 50 млн фунтов за форварда «Вулверхэмптона»

«Манчестер Юнайтед» продолжает анализировать футбольный рынок в поисках трансферов. Приоритетом для англичан является покупка Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Однако оформить этот переход будет тяжело, потому «манкунианцы» прорабатывают альтернативные варианты. Один из них скауты «Ман Юнайтед» подыскали в «Вулверхэмптоне» (источник – издание «The Sun»).

Сообщается, что «красных дьяволов» заинтересовал Педру Нету, играющий на позиции вингера. Новичка боссы английского гранда оценивают в 50 миллионов фунтов и в случае провала переговоров по Джейдону Санчо готовы подписать его уже летом.

Нету перебрался в «Вулверхэмптон» в 2019 году. Его контракт с «волками» действует до 2025 года.

Похожие новости:

  • «Манчестер Юнайтед» не готов платить за Санчо больше 50 млн фунтов.
    «Манчестер Юнайтед» не готов платить за Санчо больше 50 млн фунтов.
    Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако...
  • «Реал» планирует приобрести Джейдона Санчо следующим летом
    «Реал» планирует приобрести Джейдона Санчо следующим летом
    Испанское издание As отмечает, что «Реал» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. При этом они...
  • «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Кингсли Комана
    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Кингсли Комана
    «МЮ» не теряет надежд на подписание вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако ищет альтернативные варианты и...
  • Санчо настаивает, чтобы его отпустили в «Манчестер Юнайтед»
    Санчо настаивает, чтобы его отпустили в «Манчестер Юнайтед»
    Английский вингер дортмундской «Боруссии» намерен форсировать свой трансфер в «Манчестер Юнайтед». Казалось, что пандемия...
  • «Боруссия» Д назвала стоимость Санчо
    «Боруссия» Д назвала стоимость Санчо
    Дортмундская «Боруссия» обозначила трансферную стоимость вингера Джейдона Санчо, который давно является желанной целью ряда топ-коубов....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close