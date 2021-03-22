«МЮ» может заплатить 50 млн фунтов за форварда «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 22-03-2021

«Манчестер Юнайтед» продолжает анализировать футбольный рынок в поисках трансферов. Приоритетом для англичан является покупка Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Однако оформить этот переход будет тяжело, потому «манкунианцы» прорабатывают альтернативные варианты. Один из них скауты «Ман Юнайтед» подыскали в «Вулверхэмптоне» (источник – издание «The Sun»).



Сообщается, что «красных дьяволов» заинтересовал Педру Нету, играющий на позиции вингера. Новичка боссы английского гранда оценивают в 50 миллионов фунтов и в случае провала переговоров по Джейдону Санчо готовы подписать его уже летом.



Нету перебрался в «Вулверхэмптон» в 2019 году. Его контракт с «волками» действует до 2025 года.