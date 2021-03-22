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«РБ Лейпциг» заплатит 17 млн евро за переход защитника Симакана

Дата публикации: 22-03-2021

«РБ Лейпциг» заплатит 17 млн евро за переход защитника Симакана

Мохамед Симакан в летнее трансферное окно перейдет в «Лейпциг». Детали трансфера появились в «Sky Sport Germany».

Немецкий клуб выкупит защитника «Страсбура» за 17 миллионов евро (дополнительно предусмотрены бонусы). Симакан подпишет с «Лейпцигом» 5-летнее соглашение. Официальное подтверждение перехода стороны должны опубликовать в ближайшее время. Заполучить 20-летнего центрального защитника также пытались «Вулверхэмптон Уондерерс», «Эвертон» и «Милан», но немецкому клубу удалось обойти их.

Состав «Страсбура» француз пополнил в июле 2019 года. В сезоне 2020/21 на его счету 19 матчей в Лиге 1 (1 забитый мяч / 1 результативный пас).

Стоимость Симакана составляет 18 миллионов евро (данные с «Transfermarkt»).

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