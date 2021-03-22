«РБ Лейпциг» заплатит 17 млн евро за переход защитника Симакана

Дата публикации: 22-03-2021

Мохамед Симакан в летнее трансферное окно перейдет в «Лейпциг». Детали трансфера появились в «Sky Sport Germany».



Немецкий клуб выкупит защитника «Страсбура» за 17 миллионов евро (дополнительно предусмотрены бонусы). Симакан подпишет с «Лейпцигом» 5-летнее соглашение. Официальное подтверждение перехода стороны должны опубликовать в ближайшее время. Заполучить 20-летнего центрального защитника также пытались «Вулверхэмптон Уондерерс», «Эвертон» и «Милан», но немецкому клубу удалось обойти их.



Состав «Страсбура» француз пополнил в июле 2019 года. В сезоне 2020/21 на его счету 19 матчей в Лиге 1 (1 забитый мяч / 1 результативный пас).



Стоимость Симакана составляет 18 миллионов евро (данные с «Transfermarkt»).