Тайсон озвучил свою версию перевода в дубль «Шахтера»
Дата публикации: 22-03-2021
Тайсон рассказал о вероятной причине перевода в дубль «Шахтера».
«Меня отправили тренироваться с дублем, пытаясь заставить подписать новое соглашение с клубом? Не исключаю этого. Но точного ответа я не знаю. Я не пытаюсь скрыть от тренера то, что считаю неправильным. Это и стало причиной конфликта. Сейчас я должен тренироваться и смотреть за развитием событий. Мой агент постоянно рядом, он оценивает ситуацию и наблюдает за происходящим. Все дела по контракту переданы ему. Планирую ли я вскоре встретиться с представителями «Интернасьонала»? Не могу ответить», - заявил бразилец журналистам «GZH».
В «Шахтере» ранее сообщили, что причиной перевода футболиста в дубль стал отказ от выхода на замену в недавней встрече Лиги Европы с «Ромой».
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