Бенитес хочет вернуться в АПЛ
Дата публикации: 22-03-2021
Рафаэль Бенитес готов возобновить тренерскую карьеру. Слова 60-летнего специалиста процитировало издание «The Sunday Times».
«Я хотел бы вернуться в Англию, поскольку мои родные здесь, и мне комфортно в АПЛ. У меня есть варианты в США, Китае, Бразилии и ОАЭ, но я не хочу покидать Европу. Если появится достойное предложение, то к работе я готов приступить практически сразу. Пока хорошего проекта и сильной команды нет, поэтому приходится ждать, но я соскучился по работе и хотел бы вернуться на поле в ближайшее время».
Ранее испанец тренировал «Далянь Про». В Китае он проработал 1,5 года. Ежегодная зарплата специалиста составляла 14 млн евро, но сейчас приоритетом для него является уровень чемпионата.
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