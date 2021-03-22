Бенитес хочет вернуться в АПЛ

Дата публикации: 22-03-2021

Рафаэль Бенитес готов возобновить тренерскую карьеру. Слова 60-летнего специалиста процитировало издание «The Sunday Times».



«Я хотел бы вернуться в Англию, поскольку мои родные здесь, и мне комфортно в АПЛ. У меня есть варианты в США, Китае, Бразилии и ОАЭ, но я не хочу покидать Европу. Если появится достойное предложение, то к работе я готов приступить практически сразу. Пока хорошего проекта и сильной команды нет, поэтому приходится ждать, но я соскучился по работе и хотел бы вернуться на поле в ближайшее время».



Ранее испанец тренировал «Далянь Про». В Китае он проработал 1,5 года. Ежегодная зарплата специалиста составляла 14 млн евро, но сейчас приоритетом для него является уровень чемпионата.