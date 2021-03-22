«Севилья» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом
Дата публикации: 22-03-2021
По данным «TeamTalk», Давинсон Санчес ближайшим летом может переехать в Испанию. Сейчас колумбиец защищает цвета английского «Тоттенхэма».
Источник сообщает, что центрбек интересен «Севилье», подыскивающей замену Жюлю Кунде. Испанцы не форсируют события по трансферу, поскольку начать переговоры они намерены лишь в случае ухода своего игрока.
24-летний Давинсон Санчес перебрался в Европу после удачного выступления за «Атлетико Насьонал» в Кубке Либертадорес, где он был одним из лидеров команды. За «Аякс» защитник дебютировал в 2016 году, но провел в Нидерландах всего сезон, после чего его выкупил «Тоттенхэм» (сумма трансфера – 42 млн евро).
В текущем сезоне Санчес провел за лондонцев 29 встреч.
Похожие новости:
Бадьяшиль становится выбором Зидана
Как сообщает «AS», еще одним защитником, который привлек внимание Зинедина Зидана, стал Бенуа Бадьяшиль. По данным источника, Зизу лично...
Как сообщает «AS», еще одним защитником, который привлек внимание Зинедина Зидана, стал Бенуа Бадьяшиль. По данным источника, Зизу лично...
Алексис Санчес решил перейти в Баварию
По информации французского издания Le Parisien, чилийский лидер «Арсенала» (Лондон) принял решение присоединиться к составу К. Анчелотти....
По информации французского издания Le Parisien, чилийский лидер «Арсенала» (Лондон) принял решение присоединиться к составу К. Анчелотти....
Алексис Санчес намерен разорвать контракт с «МЮ» и перейти в «Интер»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес намерен разорвать контракт с английской командой и перейти в «Интер», сообщает...
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес намерен разорвать контракт с английской командой и перейти в «Интер», сообщает...
17-летний колумбиец проходит медосмотр в Севилье
Юный хавбек «Мильонариос» Хорхе Карраскаль близок к подписанию контракта с испанской «Севильей». Авторитетная газета...
Юный хавбек «Мильонариос» Хорхе Карраскаль близок к подписанию контракта с испанской «Севильей». Авторитетная газета...
Санчес дал согласие на переход в «Ювентус»
Нападающий «Барселоны», 25-летний чилиец Алексис Санчес согласен сменить каталонский клуб на туринский «Ювентус», информирует «Tuttosport». На...
Нападающий «Барселоны», 25-летний чилиец Алексис Санчес согласен сменить каталонский клуб на туринский «Ювентус», информирует «Tuttosport». На...