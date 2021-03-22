«Севилья» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом

Дата публикации: 22-03-2021

По данным «TeamTalk», Давинсон Санчес ближайшим летом может переехать в Испанию. Сейчас колумбиец защищает цвета английского «Тоттенхэма».



Источник сообщает, что центрбек интересен «Севилье», подыскивающей замену Жюлю Кунде. Испанцы не форсируют события по трансферу, поскольку начать переговоры они намерены лишь в случае ухода своего игрока.



24-летний Давинсон Санчес перебрался в Европу после удачного выступления за «Атлетико Насьонал» в Кубке Либертадорес, где он был одним из лидеров команды. За «Аякс» защитник дебютировал в 2016 году, но провел в Нидерландах всего сезон, после чего его выкупил «Тоттенхэм» (сумма трансфера – 42 млн евро).



В текущем сезоне Санчес провел за лондонцев 29 встреч.