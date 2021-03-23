Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА
Дата публикации: 23-03-2021
На сайте ЦСКА появилась информация о расторжении соглашения с Виктором Гончаренко. Стороны решили прекратить работу по обоюдному желанию. Белорусский наставник попрощался с персоналом и игроками, оставшимися в расположении клуба.
Ранее ресурс «Metaratings» опубликовал инсайд о новом тренере «армейцев». По данным источника, ЦСКА договорился с Ивицей Оличем. Соглашение с хорватом будет рассчитано на сезон. Олич прилетит в российскую столицу во вторник ночью, после этого клуб объявит о контракте с ним.
Напомним, Гончаренко пришел в ЦСКА в конце 2016 года. С «красно-синими» 43-летний специалист дважды выигрывал «серебро» РПЛ (в сезонах 16/17 и 17/18), Суперкубок страны и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.
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