Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА

Дата публикации: 23-03-2021

На сайте ЦСКА появилась информация о расторжении соглашения с Виктором Гончаренко. Стороны решили прекратить работу по обоюдному желанию. Белорусский наставник попрощался с персоналом и игроками, оставшимися в расположении клуба.



Ранее ресурс «Metaratings» опубликовал инсайд о новом тренере «армейцев». По данным источника, ЦСКА договорился с Ивицей Оличем. Соглашение с хорватом будет рассчитано на сезон. Олич прилетит в российскую столицу во вторник ночью, после этого клуб объявит о контракте с ним.



Напомним, Гончаренко пришел в ЦСКА в конце 2016 года. С «красно-синими» 43-летний специалист дважды выигрывал «серебро» РПЛ (в сезонах 16/17 и 17/18), Суперкубок страны и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.