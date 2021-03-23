Источник: Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» М
Дата публикации: 23-03-2021
В Twitter Фабрицио Романо появилась информация о новом тренере менхенгладбахской «Боруссии». Инсайдер, ссылаясь на «Bild», сообщил, что немецкую команду возглавит экс-игрок испанской сборной. Речь идет о Хаби Алонсо, ныне работающем с резервистами «Реала Сосьедад», за который хавбек выступал, будучи футболистом.
Алонсо запомнился по игре за немецкую «Баварию», английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Алонсо закончил с футболом 4 года назад. В 2018 году испанца назначили наставником «Реала» U14, а еще через год он перешел на тренерскую должность в «Реале Сосьедад».
Наставником гладбахской «Боруссии» является Марко Розе, но он ранее заявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.
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