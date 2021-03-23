Депай летом может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 23-03-2021

Издание «Calciomercato» сообщило об интересе «Ювентуса» к Мемфису Депаю. Туринцы намерены приобрести нападающего в период летнего трансферного окна. Информация о сумме потенциальной сделки отсутствует.



Состав «Лиона» голландец пополнил в 2017 году после двух не самых удачных сезонов в «Ман Юнайтед». Французский клуб заплатил за нападающего 16 млн евро. В Лиге 1 Депай вновь нашел свою игру и стал одним из лидеров «Лиона».



В текущем сезоне на его счету 31 матч в различных турнирах (15 забитых мячей, 9 ассистов). Соглашение голландца с французской командой завершится уже летом.



В прошлом году различные СМИ писали об интересе к Депаю со стороны «Барселоны», но трансфер в итоге не состоялся.



Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро.