Ребров рассказал, почему летом он не вернулся в «Динамо» Киев

Дата публикации: 23-03-2021

Сергей Ребров раскрыл причины своего отказа от тренерской должности в киевском «Динамо», которую ему предлагали прошлым летом. Напомним, ранее он уже работал с киевлянами в 2014-2017 годах.



«Повлияло ли на это соглашение с «Ференцварошем»? Да. Если бы вариант с «Динамо» появился при других условиях… Однако случилось это перед началом квалификации в ЛЧ. Я был уверен, что с «Ференцварошем» мы дойдем до группового этапа. Мне комфортно в Венгрии, и оставить свою работу только из-за того, что «Динамо» понадобился тренер, я считал неправильным.



Киевский клуб дорог мне, но предложение было сделано не в то время. Обиделись ли на меня в руководстве «Динамо»? Надо спросить у них», - заявил Ребров Youtube-каналу «Бомбардир».