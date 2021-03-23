Ребров рассказал, почему летом он не вернулся в «Динамо» Киев
Дата публикации: 23-03-2021
Сергей Ребров раскрыл причины своего отказа от тренерской должности в киевском «Динамо», которую ему предлагали прошлым летом. Напомним, ранее он уже работал с киевлянами в 2014-2017 годах.
«Повлияло ли на это соглашение с «Ференцварошем»? Да. Если бы вариант с «Динамо» появился при других условиях… Однако случилось это перед началом квалификации в ЛЧ. Я был уверен, что с «Ференцварошем» мы дойдем до группового этапа. Мне комфортно в Венгрии, и оставить свою работу только из-за того, что «Динамо» понадобился тренер, я считал неправильным.
Киевский клуб дорог мне, но предложение было сделано не в то время. Обиделись ли на меня в руководстве «Динамо»? Надо спросить у них», - заявил Ребров Youtube-каналу «Бомбардир».
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