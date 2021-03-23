Источник: Зидан не планирует возглавлять сборную Франции до Евро
Дата публикации: 23-03-2021
Сразу несколько СМИ сообщили, что Федерация футбола Франции (FFF) готова предложить Зинедину Зидану пост наставника сборной, если Дидье Дешам оставит его до Евро-2020. Однако 48-летнему специалисту данный вариант неинтересен. Менеджер «Реала» в ближайшее время не намерен работать с главной командой страны.
По информации издания «Telefoot», Зидан может возглавить сборную позднее. Тренер рассматривает возможность назначения наставником Франции перед ЧМ-2022, который состоится в Катаре. Соглашение француза с «Реалом» истекает летом 2022 года, а продлевать его Зидан не планирует.
Напомним, Евро-2020 не состоялось из-за пандемии COVID-19. Проведение турнира перенесли на 2021 год.
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