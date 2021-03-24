«Тоттенхэм» хочет подписать вратаря «Лилля»

Дата публикации: 24-03-2021

«Тоттенхэм Хотспур» озаботился усилением вратарской линии. В сферу интересов лондонского клуба попал голкипер «Лилля». Отмечается, что приобрести футболиста руководству «шпор» посоветовали нынешние тренеры команды, ранее работавшие с ним во Франции. Подробности возможного трансфера появились в «Get French Football News».



Соглашение между 25-летним Майком Меньяном и «Лиллем» истекает через год. Отпускать игрока бесплатно французский клуб не намерен, потому летом его попытаются продать. За трансфер Меньяна «Лилль» намерен получить не менее 25 млн евро.



Уго Льорис, защищающий ворота «Тоттенхэма», не исключает возможность ухода из клуба следующим летом, когда его контракт со «шпорами» закончится. В такой ситуации трансфер голкипера выглядит вполне разумно.