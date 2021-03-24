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ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером

Дата публикации: 24-03-2021

ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером

Информация о новом наставнике «армейцев» подтвердилась. Тренировать команду будет Ивица Олич, ранее выступавший за ЦСКА. К своей работе хорват приступил со вторника после знакомства с командой.

На официальном сайте «армейцев» уже появилось обращение к Оличу: «Желаем успехов и удачной работы на посту тренера! С возвращением домой!».

Напомним, хорват выступал за московскую команду в 2003-2006 годах. В составе ЦСКА он сыграл 116 встреч, отличившись 44 раза. Вместе с «армейцами» ему покорился Кубок УЕФА, также он трижды выигрывал чемпионат и дважды Кубок страны. Свой первый официальный матч в качестве наставника «красно-синих» Ивица Олич проведет с «Тамбовом» 4 апреля.

Ранее с поста главного тренера ЦСКА ушел Виктор Гончаренко.

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