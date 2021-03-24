  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»

Дата публикации: 24-03-2021

«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»

Аарон Рэмси может вернуться в Англию. Произойдет это в том случае, если «Ливерпулю» удастся договориться с «Ювентусом» о трансфере хавбека.

Как сообщает «Calciomercato», туринцы готовы расстаться с 30-летним валлийцем летом. Помимо «Ливерпуля», который уже направил предложение по покупке Рэмси, игрок интересен еще нескольким командам.

Контракт полузащитника с итальянцами рассчитан до лета 2022 года.

До переезда в Турин валлиец выступал за различные английские клубы: «Ноттингем», «Арсенал» и «Кардифф». С 2019 года Рэмси является игроком «Ювентуса».

В прошлом сезоне вместе со «старой синьорой» он выиграл Серию А. В сезоне 2020/2021 на счету центрального полузащитника 26 игр, в которых он отметился 2 голами и 5 ассистами.

Похожие новости:

  • «Ювентус» предложил «Челси» обменять Рэмси на Жоржиньо
    «Ювентус» предложил «Челси» обменять Рэмси на Жоржиньо
    Туринский «Ювентус» этим летом намерен усилиться опорным полузащитником сборной Италии, передаёт «Tuttomercatoweb». Речь о...
  • Рэмси оформил предварительное соглашение с Ювентусом
    Рэмси оформил предварительное соглашение с Ювентусом
                     По сведениям итальянских спортивных изданий, хавбек лондонского «Арсенала»...
  • Рэмси пройдет медосмотр в Ювентусе 13 января
    Рэмси пройдет медосмотр в Ювентусе 13 января
                     Валлийский хавбек лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси принял решение о...
  • Рэмси: Поступок фанатов Арсенала просто шокировал меня
    Рэмси: Поступок фанатов Арсенала просто шокировал меня
    Во время поединка английского Кубка, в котором Канониры встречались с «Халлом» (4:0), болельщики «Арсенала» вывесили полотно,...
  • Российский миллиардер хочет вернуть Роналду в Англию
    Российский миллиардер хочет вернуть Роналду в Англию
    В последнее время ходят слухи об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса». «Don Balon» сообщает, что звездный португалец может...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close