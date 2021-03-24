«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»
Дата публикации: 24-03-2021
Аарон Рэмси может вернуться в Англию. Произойдет это в том случае, если «Ливерпулю» удастся договориться с «Ювентусом» о трансфере хавбека.
Как сообщает «Calciomercato», туринцы готовы расстаться с 30-летним валлийцем летом. Помимо «Ливерпуля», который уже направил предложение по покупке Рэмси, игрок интересен еще нескольким командам.
Контракт полузащитника с итальянцами рассчитан до лета 2022 года.
До переезда в Турин валлиец выступал за различные английские клубы: «Ноттингем», «Арсенал» и «Кардифф». С 2019 года Рэмси является игроком «Ювентуса».
В прошлом сезоне вместе со «старой синьорой» он выиграл Серию А. В сезоне 2020/2021 на счету центрального полузащитника 26 игр, в которых он отметился 2 голами и 5 ассистами.
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