«Байер» уволил Петера Боша. Команду возглавил тренер сборной Германии U18

Дата публикации: 24-03-2021

Пресс-служба «Байера» сообщила об увольнении Петера Боша. В последних встречах результаты клуба не впечатляли, что заставило руководство пойти на столь радикальные меры.



Петера Боша назначили тренером леверкузенского клуба в 2018 году. Специалист имеет богатый опыт работы. Ранее он руководил «Хераклесом», «Витессом», «Маккаби», «Аяксом» и «Боруссией».



Игра «львов» в этом сезоне оставляла желать лучшего (из последних 14 встреч они выиграли лишь три). «Байер» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, дважды проиграв команде «Янг Бойз». Последней каплей стало разгромное поражение от «Герты». До завершения сезона коллективом будет руководить Ханнес Вольф, ранее работавший с немецкой сборной U18.