Калиду Кулибали – главная трансферная цель «Эвертона» на лето

Дата публикации: 24-03-2021

«Эвертон» нацелился на 29-летнего Калиду Кулибали (источник – «Football Insider»). Уже летом игрок «Наполи» может перебраться в Англию.



Карло Анчелотти, возглавляющий «ирисок», отметил, что в ближайшее трансферное окно приоритетом будет покупка топового защитника. Именно это и заставило «Эвертон» обратить внимание на Кулибали, у которого есть определенные проблемы в «Наполи» (ранее неаполитанцы заявили о готовности выставить сенегальца на трансфер).



Зимой защитником интересовались ряд английских клубов, но их отпугнул высокий ценник. Боссы «адзурри» хотели выручить за игрока порядка 110 000 000 евро. В начале марта неаполитанцы решили умерить аппетиты. Теперь они согласны продать футболиста за 45 миллионов евро.