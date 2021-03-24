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Четыре представителя АПЛ поборются за лучшего бомбардира австрийской лиги

Дата публикации: 24-03-2021

Четыре представителя АПЛ поборются за лучшего бомбардира австрийской лиги

«Ред Булл Зальцбург» продолжает штамповать таланты. Ближайшим летом в английскую Премьер-лигу может отправиться Патсон Дака.

Издание «Goal», ссылаясь на «SN», рассказало, что форвард австрийцев приглянулся 4 английским командам: «Арсеналу», «Ливерпулю», а также обоим манчестерским грандам – «Сити» и «Юнайтед». За замбийца клуб из Зальцбурга может получить 20 млн евро.

22-летний Патсон выступал за различные клубы на родине, но после года аренды в «Лиферинге» на него обратил внимание «Ред Булл Зальцбург».

Этот сезон складывается для Дака как нельзя лучше. Одаренный замбиец идет в лидерах в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на 6 мячей. На счету форварда 20 голов и 5 результативных передач.

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