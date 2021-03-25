В «Ювентусе» заявили, что Роналду и Пирло не покинут клуб летом
Дата публикации: 25-03-2021
Фабрицио Романо, ссылаясь на «DAZN», сообщил в своем Twitter, что «Ювентус» планирует сохранить Андреа Пирло и Криштиану Роналду.
«Для клуба Роналду является неприкасаемым, он не уйдет из «Ювентуса». Сохранит свой пост и Пирло», - процитировал инсайдер слова Павла Недведа, занимающего должность вице-президента туринцев.
Ранее СМИ сообщили о разногласиях между президентом и тренером «старой синьоры». Отмечалось, что результаты клуба в этом сезоне оказались ниже ожидаемых, из-за чего в руководстве не исключили замены Пирло на Зидана или Аллегри, уже работавшего с «Ювентусом». Кроме того, в подвешенном состоянии оставался и вопрос с контрактом Роналду, который изъявил желание вернуться в мадридский «Реал».
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Источник: В «Ювентусе» планируется перестройка
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