Источник: УЕФА откажется от финансового «фэйр-плей»

Дата публикации: 25-03-2021

Сенсационной новостью поделился в своем «Твиттер» Танкреди Палмери. УЕФА рассматривает возможность отказа от норм финансового «фэйр-плей» в отношении клубов.



В организации намерены разработать новый механизм финансового контроля с существенно большей свободой для команд в отношении затрат.



Нормы финансового «fair-play» руководство УЕФА одобрило в 2010 году, действовать они начали спустя год. За их нарушение на клубы, включая команды из России, накладывали определенные санкции.



За несоблюдение правил в 2015 году было наказано московское «Динамо». В 2020 году за схожие нарушения «Ман Сити» отстранили от еврокубков, но после рассмотрения дела в CAS дисквалификацию отменили.