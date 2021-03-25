Кокорин получил нового наставника в «Фиорентине»

Дата публикации: 25-03-2021

«Фиорентина» недолго оставалась без наставника. На официальном сайте «фиалок» появилась информация о новом тренере. Им стал Джузеппе Якини, ранее работавший с клубом. К своей работе менеджер приступил 24 марта и уже провел с командой дебютную тренировку.



Якини принял «Фиорентину» в 2019 году, но продержался в клубе лишь до ноября 2020 года. После его увольнения наставником коллектива из Флоренции назначили Пранделли, которому удалось проработать на этом посту еще меньше. 23 марта специалист подал в отставку. В руководстве клуба не стали препятствовать этому решению.



В последних 10 встречах «Фиорентина» выглядела крайне слабо, сумев одержать только 3 победы. «Фиалки» расположились на 14 строчке в Серии А, находясь всего в 7 очках от зоны вылета.