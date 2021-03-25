В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА

Дата публикации: 25-03-2021

Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей «Беневенто».



Слова Паскуале Фоджи появились в Twitter-аккаунте Николо Скиры со ссылкой на «SI»: «Мы намерены выкупить Гайча у ЦСКА, воспользовавшись соответствующей».



Аргентинский форвард играет в Италии в рамках арендного соглашения. Контракт футболиста с «Беневенто» действует до конца сезона. Если нападающий проведет за команду более 50% встреч, то его аренду можно будет продлить еще на год. Кроме того, соглашение предполагает возможность выкупа 22-летнего аргентинца по завершении текущего розыгрыша чемпионата Италии за 11 000 000 евро.



В 5 матчах за «Беневенто» в Серии А Гайч отличился 2 раза.