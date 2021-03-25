  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА

Дата публикации: 25-03-2021

В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА

Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей «Беневенто».

Слова Паскуале Фоджи появились в Twitter-аккаунте Николо Скиры со ссылкой на «SI»: «Мы намерены выкупить Гайча у ЦСКА, воспользовавшись соответствующей».

Аргентинский форвард играет в Италии в рамках арендного соглашения. Контракт футболиста с «Беневенто» действует до конца сезона. Если нападающий проведет за команду более 50% встреч, то его аренду можно будет продлить еще на год. Кроме того, соглашение предполагает возможность выкупа 22-летнего аргентинца по завершении текущего розыгрыша чемпионата Италии за 11 000 000 евро.

В 5 матчах за «Беневенто» в Серии А Гайч отличился 2 раза.

Похожие новости:

  • Официально: Гайч перешел из ЦСКА в «Беневенто»
    Официально: Гайч перешел из ЦСКА в «Беневенто»
    Футбольный клуб «Беневенто» оформил аренду Адольфо Гайча, о чём передаёт Legaseriea.it, официальный сайт Серии А. Аргентинец мог оказаться в...
  • «Интер» заинтересован в услугах Гайча
    «Интер» заинтересован в услугах Гайча
    Неожиданное продолжение может получить карьера Адольфо Гайча. Ресурс «Calciomercato» сообщает, что аргентинец заинтересовал «Интер». «Нерадзурри»...
  • Понсе и Гайч вызваны в олимпийскую сборную Аргентины
    Понсе и Гайч вызваны в олимпийскую сборную Аргентины
    Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА, и Эсекель Понсе из «Спартака» получили приглашение в олимпийскую команду Аргентины, о чём сообщает пресс-служба...
  • Динамо летом намерено выкупить Панченко у ЦСКА
    Динамо летом намерено выкупить Панченко у ЦСКА
    Московские динамовцы не готовы к расставанию со своим форвардом К. Панченко, и после завершения текущего сезона намереваются активировать опцию...
  • Нападающий ЦСКА вызван в олимпийскую сборную Бразилии
    Нападающий ЦСКА вызван в олимпийскую сборную Бразилии
    Сантос Витиньо форвард ЦСКА, сражающийся на правах аренды за "Интернасьонал", был приглашен в тренировочный лагерь сборной Бразилии ее главным...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close