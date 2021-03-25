«Бавария» ведет переговоры с Васкесом

Дата публикации: 25-03-2021

Лукас Васкес интересен «Баварии». Уже летом испанец может перебраться в немецкую команду, о чём пишет издание «AS».



«Реалу» пока не удается договориться с нападающим по новому соглашению. Первое предложение Васкес отклонил, а улучшать его мадридцы не торопятся. Не убедило руководство «сливочных» и желание Зидана удержать игрока. Боссы «Реала» намерены предоставить шанс бразильцам (Родриго Гоэсу и Винисиусу Жуниору), а присутствие в команде 29-летнего форварда, по их мнению, лишь замедлит развитие молодых футболистов.



Ситуацией пытается воспользоваться мюнхенская «Бавария». Пока стороны не пришли к договоренности, но уже близки к согласованию условий будущего контракта. Сам переход может быть подтвержден в ближайшее время.