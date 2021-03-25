«Зенит» заинтересовался главным тренером «Ромы» Фонсекой
Дата публикации: 25-03-2021
Источник «Forzaroma», ссылаясь на «Il Tempo», сообщил, что по завершении сезона Паулу Фонсека может уйти из «Ромы». Срок действия его соглашения с римской командой истекает летом. В контракте есть опция автоматической пролонгации в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Сейчас «Рома» идет на 6 строчке в Серии А, потому говорить о будущем специалиста можно будет лишь в конце сезона.
В случае ухода из римской команды без работы Фонсека не останется. Тренер попал в сферу интересов нескольких клубов, среди которых итальянские «Фиорентина» и «Наполи», чешская «Спарта» и российский «Зенит».
Ранее СМИ сообщали о переговорах с португальцем московского «Спартака», но тот отклонил предложение «красно-белых».
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