«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно
Дата публикации: 25-03-2021
По информации «Mirror», летом в «Арсенале» может произойти глобальная чистка. Лондонцы намерены разгрузить платежную ведомость, избавившись от нескольких футболистов.
Источник сообщает, что «пушкари» по разным причинам готовы расстаться с форвардами Нкетиа и Ляказеттом, хавбеком Эль-Ненни, защитниками Бельерином и Луисом.
Контракт с последним истекает летом, а его пролонгация не входит в планы «Арсенала». Соглашения с Ляказеттом, Нкетиа и Эль-Ненни будут действовать еще год, потому клуб попытается продать игроков летом, чтобы выручить за них хоть какую-то сумму.
За Бельерина команда Микеля Артеты рассчитывает получить солидную компенсацию, которая пойдет на укрепление линии полузащиты.
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