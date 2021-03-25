  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно

Дата публикации: 25-03-2021

«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно

По информации «Mirror», летом в «Арсенале» может произойти глобальная чистка. Лондонцы намерены разгрузить платежную ведомость, избавившись от нескольких футболистов.

Источник сообщает, что «пушкари» по разным причинам готовы расстаться с форвардами Нкетиа и Ляказеттом, хавбеком Эль-Ненни, защитниками Бельерином и Луисом.

Контракт с последним истекает летом, а его пролонгация не входит в планы «Арсенала». Соглашения с Ляказеттом, Нкетиа и Эль-Ненни будут действовать еще год, потому клуб попытается продать игроков летом, чтобы выручить за них хоть какую-то сумму.

За Бельерина команда Микеля Артеты рассчитывает получить солидную компенсацию, которая пойдет на укрепление линии полузащиты.

Похожие новости:

  • Зенит летом может расстаться с тремя футболистами
    Зенит летом может расстаться с тремя футболистами
    По информации Федерального агентства новостей, петербургский «Зенит» готовится к расставанию с целым списком футболистов. Источник...
  • «Милан» может расстаться с двумя защитниками
    «Милан» может расстаться с двумя защитниками
    По сообщениям «MilanNews», игроки защитной линии «Милана» бразилец Леу Дуарте и аргентинец Матео Мусаккьо могут завершить свои выступления за...
  • «Манчестер Юнайтед» может продать де Хеа летом
    «Манчестер Юнайтед» может продать де Хеа летом
    Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть «Олд Траффорд» в межсезонье, о чём сообщает Goal.com. По данным...
  • Диего Коста летом может переехать в Китай
    Диего Коста летом может переехать в Китай
    По версии издания Mirror, натурализованный испанец Д. Коста близок к тому, чтобы получать самую высокую ЗП среди футболистов. Игрок национальной...
  • «Вест Хэм» интересуется Абрахамом, Нкетиа и форвардом «Брентфорда» Тони
    «Вест Хэм» интересуется Абрахамом, Нкетиа и форвардом «Брентфорда» Тони
    Летом «молотобойцы» намерены усилить позицию форварда. По информации «Daily Star», лондонская команда рассматривает сразу несколько вариантов. Среди...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close