«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно

Дата публикации: 25-03-2021

По информации «Mirror», летом в «Арсенале» может произойти глобальная чистка. Лондонцы намерены разгрузить платежную ведомость, избавившись от нескольких футболистов.



Источник сообщает, что «пушкари» по разным причинам готовы расстаться с форвардами Нкетиа и Ляказеттом, хавбеком Эль-Ненни, защитниками Бельерином и Луисом.



Контракт с последним истекает летом, а его пролонгация не входит в планы «Арсенала». Соглашения с Ляказеттом, Нкетиа и Эль-Ненни будут действовать еще год, потому клуб попытается продать игроков летом, чтобы выручить за них хоть какую-то сумму.



За Бельерина команда Микеля Артеты рассчитывает получить солидную компенсацию, которая пойдет на укрепление линии полузащиты.